Göztepe'ye Juan'dan kötü haber

Göztepe'ye Kayserispor maçı öncesi Juan'dan kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan Brezilyalı golcünün bu hafta forma giymeyeceği ifade edildi.
Süper Lig'de pazar günü Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda düşme hattında yer alan Zecorner Kayserispor'u konuk edecek Göztepe'de sakatlık geçiren Brezilyalı golcü Juan'ın büyük ihtimalle forma giyemeyeceği ifade edildi.
İdmanda sakatlandığı öğrenilen 23 yaşındaki forvetin ağrılarının olduğu, teknik direktör Stanimir Stoilov'un ise Juan'ı Kayserispor müsabakasında riske etmeyi düşünmediği ifade edildi.
Bulgar teknik adamın Juan'ın oynamaması durumunda Jeferson'u Janderson'un yanına monte edeceği belirtildi. Juan'ın Kayserispor maçında dinlendirilip ertesi hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş maçına tam hazır çıkması hedefleniyor.