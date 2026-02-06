Ara transfer döneminin son gününde Göztepe’den dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Pah Franck Gouhon ile sözleşme imzaladı. Ancak genç oyuncunun önceki kulübü ve futbol geçmişi hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı.