Hiçbir kulüpte oynamadan Süper Lig'e transfer oldu

20:576/02/2026, Cuma
Pah Franck Gouhon imzayı attı.
Pah Franck Gouhon imzayı attı.

Süper Lig ekibi Göztepe, transferin son gününde genç yıldız adayı bir ismi sessiz sedasız kadrosuna kattı. Futbol kamuoyunda geçmişi pek bilinmeyen bu sürpriz hamle dikkat çekti.

Ara transfer döneminin son gününde Göztepe’den dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Pah Franck Gouhon ile sözleşme imzaladı. Ancak genç oyuncunun önceki kulübü ve futbol geçmişi hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Son gün transferi olarak kadroya dahil edilen Gouhon’un, Göztepe altyapısında forma giyeceği öğrenildi. Kulüp, yüksek potansiyel olarak düşündüğü bu transferle genç oyuncunun gelişimini yakından takip etmeyi planlıyor.




#Göztepe
#Transfer
#Pah Franck Gouhon
