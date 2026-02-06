Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Son gün Süper Lig ekibine kiralandı

Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray'da Kazımcan Karataş ayrılığı yaşandı. Genç sol bek oyuncusu Süper Lig ekibine kiralandı.
Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray’da ayrılık yaşandı. Trt Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılı ekipte genç sol bek Kazımcan Karataş, Süper Lig temsilcisi Başakşehir’e kiralandı.
Sezonun geri kalanında daha fazla forma şansı bulması hedeflenen Kazımcan, gelişimini Başakşehir formasıyla sürdürecek. Galatasaray, genç oyuncunun performansını yakından takip edecek.
23 yaşındaki Kazımcan Karataş, bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamada 13 karşılaşmaya çıkarken 2 asistlik performans sergiledi.