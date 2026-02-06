Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Son gün Süper Lig ekibine kiralandı

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Son gün Süper Lig ekibine kiralandı

20:096/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray
Galatasaray

Ara transfer döneminin kapanmasına saatler kala Galatasaray'da Kazımcan Karataş ayrılığı yaşandı. Genç sol bek oyuncusu Süper Lig ekibine kiralandı.

Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray’da ayrılık yaşandı. Trt Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılı ekipte genç sol bek Kazımcan Karataş, Süper Lig temsilcisi Başakşehir’e kiralandı.

Sezonun geri kalanında daha fazla forma şansı bulması hedeflenen Kazımcan, gelişimini Başakşehir formasıyla sürdürecek. Galatasaray, genç oyuncunun performansını yakından takip edecek.

23 yaşındaki Kazımcan Karataş, bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamada 13 karşılaşmaya çıkarken 2 asistlik performans sergiledi.




#Galatasaray
#Kazımcan Karataş
#Transfer
#Başakşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası 2026 Enflasyon Raporu ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu? İşte açıklama günü