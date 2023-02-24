Guardiola: Mutluluk abartılıyor

Guardiola açıklamasında; “Erling tüm sezon iyi oynadı. Onu yeterince topla buluşturamamak bizim hatamız. Kimin oyuna daha fazla dahil olması gerektiğini ya da daha fazla yer almaması gerektiğini biliyorum. Tam olarak rakamlara ihtiyacım yok. Evet, bu elbette bize bağlı. Haaland'ı saha içinde biraz daha aramalıyız." dedi.

Deneyimli teknik adam açıklamasının devamında; "Son maç için haklısınız. Topa yeterince dokunamadı. Ama Nottingham Forest maçı için bu doğru değil. Forvet en zor pozisyon. Bir adamın iki savunucusu var. Erling ile bu daha fazla oluyor. Son maç için bunu kabul ediyorum. Daha fazla kontrol, daha fazla pas istiyorum. Ancak Erling hayal kırıklığına uğradıysa bu çok da sorun değil. Ben de hayal kırıklığına uğradım. Hayatınızda da hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Mutluluk fazla abartılıyor." sözlerini sarf etti.