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Spor

Guardiola: Mutluluk abartılıyor

Pep Guardiola, Erling Haaland’ın son maçlarda mutsuz olması üzerine açıklamalarda bulundu. ''Tecrübeli hoca mutluluk abartılıyor'' açıklamasında bulundu.

21:41 . 24/02/2023 Cuma
Diğer
Pep Guardiola

Pep Guardiola

Bu sezon tüm kulvarlarda 32 golü olan Erling Haaland, son karşılaşmalarda topla temas etmekte zorlanıyor.

Bununla birlikte, Norveçli yıldızın Guardiola'nın taktik sistemine uygunluğu zaman zaman sorgulanıyor.

İspanyol teknik adam; son günlerde oyuncusunun performansı nedeniyle mutsuz olduğu hakkındaki yorumlara cevap verdi.

Guardiola açıklamasında; “Erling tüm sezon iyi oynadı. Onu yeterince topla buluşturamamak bizim hatamız. Kimin oyuna daha fazla dahil olması gerektiğini ya da daha fazla yer almaması gerektiğini biliyorum. Tam olarak rakamlara ihtiyacım yok. Evet, bu elbette bize bağlı. Haaland'ı saha içinde biraz daha aramalıyız." dedi.

"Mutluluk abartılıyor"

Deneyimli teknik adam açıklamasının devamında; "Son maç için haklısınız. Topa yeterince dokunamadı. Ama Nottingham Forest maçı için bu doğru değil. Forvet en zor pozisyon. Bir adamın iki savunucusu var. Erling ile bu daha fazla oluyor. Son maç için bunu kabul ediyorum. Daha fazla kontrol, daha fazla pas istiyorum. Ancak Erling hayal kırıklığına uğradıysa bu çok da sorun değil. Ben de hayal kırıklığına uğradım. Hayatınızda da hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Mutluluk fazla abartılıyor." sözlerini sarf etti.



#Guardiola
#Erling Haaland
#Manchester City
36 dakika önce
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Guardiola: Mutluluk abartılıyor
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