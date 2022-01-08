Spor Galatasaraylı taraftarlardan sert tepki "İstifa edin"
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Galatasaraylı taraftarlardan sert tepki: "İstifa edin"

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında GZT Giresunspor'a 1-0 kaybetti. Bu mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın, lider Trabzonspor ile olan puan farkı 22'ye yükseldi. Alınan kötü sonuçlarla birlikte Galatasaraylı taraftarlar, futbolculara ve yönetime sert tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
GZT Giresunspor maçı sonrasında Galatasaraylı taraftarlardan sert tepki: İstifa edin
Galatasaray ligde oynadığı son 11 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Galatasaray sahasında GZT Giresunspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 11. dakikada Magomed Suleymanov'un attığı golle 1-0 kazandı.

11 maçta 2 galibiyet

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray 27 puanda kalırken, lider Trabzonspor ile olan puan farkı da 22'ye yükseldi. Ayrıca sarı-kırmızılı takım ligde oynadığı son 11 maçın sadece 2'sini kazanabildi. Galatasaray bu süreçte; 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

  • Tribünde istifa sesleri
  • Sahasında GZT Giresunspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da taraftarlar, maç sonunda sarı-kırmızılı yönetimi istifaya davet etti. Ayrıca teknik direktör Fatih Terim'e de tepki gösteren taraftarlar, "Söylesene Fatih hoca takım niye oynamıyor, Yönetim uyuma takımına sahip çık, Aşkımız renklere sizlere değil, Ruhsuzlar, O forma kutsaldır nasip olmaz herkese, Vasıfsız yönetim istemiyoruz" şeklinde tezahüratlar yaptı.

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