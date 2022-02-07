Spor GZT Giresunspor yeni 10 numarasını açıkladı
TRANSFER

GZT Giresunspor yeni 10 numarasını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Portekizli orta saha oyuncusu Chiquinho olarak bilinen Francisco Leonel Lima Silva Machado ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi DHA
GZT Giresunspor yeni 10 numarasını açıkladı
Başkan Hakan Karaahmet ile Chiqunhio sözleşmeye imzayı attı.

Daha önce anlaşma sağlanan ancak son kontrollerinde testislerinde tümör tespit edilmesi üzerine Jean Pyerre ile yapılan sözleşmeyi iptal etmek zorunda kalan GZT Giresunspor, bu oyuncunun yerine Portekizli Chiqunhio'yu kente getirdi.

Sağlık kontrolünden geçen ve bugün kulüp başkanı Hakan Karaahmet ile sözleşme imzalayan Chiqunhio, sezon sonuna kadar Giresunspor’da forma giyecek.

Chiqunhio’nun transferiyle ilgili yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise “GZT Giresunspor'umuz Portekiz Süper Lig takımı Benfica'dan 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Chiquinho'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Kendisine Giresunspor ailesine hoş geldin diyor çotanak armalı forma ile başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

  • Portekizli 10 numara, aynı zamanda forvet arkası ve sol kanat mevkiinde görev alıyor.

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