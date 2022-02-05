Spor GZT Giresunspora Portekizli 10 numara
TRANSFER

GZT Giresunspor'a Portekizli 10 numara

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, bonservisi Benfica'da bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Chiquinho ile anlaştı.

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Haber Merkezi İHA
GZT Giresunspora Portekizli 10 numara
Chiquinho Türkiye'ye geldi.

GZT Giresunspor, kadrosuna önemli bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

10 numara mevkiinde oynayan Jean Pyerre’yi transfer eden ancak bu oyuncunun sağlık kontrollerinde testislerinde tümör tespit edilmesinin ardından B planını uygulamaya koyan Karadeniz ekibi, rotayı Portekiz’e çevirdi. Yeşil-beyazlılar, bonservisi Benfica’da olan ancak Braga’da kiralık olarak forma giyen Chiquinho ile anlaşma sağladı.

Chiquinho, Giresunspor ile sözleşme imzalamak üzere dün gece Türkiye’ye geldi. Chiquinho’nun havalimanındaki resmini sosyal medya hesabından paylaşan Giresunspor Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, bu transferi resmi olarak ilk duyuran isim oldu.

Yeşil-beyazlı kulübün Chiquinho transferinin detaylarını kısa bir süre içerisinde kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Chiquinho'nun Benfica ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Chiquinho'nun Benfica ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GZT Giresunspor'un yeni transferinde tümör tespit edildi
SPOR
GZT Giresunspor'un yeni transferinde tümör tespit edildi
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