Haaland Manchester City'i zafere taşıdı

Burnley-Manchester City
Premier Lig'de son şampiyon Manchester City yeni sezonun ilk maçında Burnley'e konuk oldu.
İngiliz devi, rakibini 3-0 mağlup etti. Manchester City'nin gollerini 4 ve 36'da Erling Haaland, 76'da Rodri kaydetti. Ev sahibi takımda Anass Zaroury 90+4'te direkt kırmızı kart gördü.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kevin de Bruyne sakatlık yaşayarak 23. dakikada yerini Mateo Kovacic'e bıraktı.
Haaland tarihe geçti
Opta verilerine göre Erling Haaland, takımının yeni sezon açılış maçında 2 gol ve üzeri gol atan ikinci oyuncu oldu. İlk sırada ise Didier Drogba yer aldı.
Haaland ayrıca Manchester City formasıyla çıktığı 55 maçta 54. golünü attı.
Manchester City'de yeni transfer Josko Gvardiol, 80. dakikada Rico Lewis yerine oyuna girerek ilk resmi maçına çıktı.