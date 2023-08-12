Haaland Manchester City'i zafere taşıdı

İngiliz devi, rakibini 3-0 mağlup etti. Manchester City'nin gollerini 4 ve 36'da Erling Haaland, 76'da Rodri kaydetti. Ev sahibi takımda Anass Zaroury 90+4'te direkt kırmızı kart gördü.

Opta verilerine göre Erling Haaland, takımının yeni sezon açılış maçında 2 gol ve üzeri gol atan ikinci oyuncu oldu. İlk sırada ise Didier Drogba yer aldı.