BUNDESLİGA

Haaland sakatlığı nedeniyle Paderborn karşısında oynayamayacak

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle Paderborn deplasmanında forma giyemeyecek.

Haber Merkezi AA
Haaland bu sezon Bundesliga'da oynadığı 14 karşılaşmada, 16 gol ve 6 asistle oynadı.

Haaland bu sezon Bundesliga'da oynadığı 14 karşılaşmada, 16 gol ve 6 asistle oynadı.

Fotoğraf: POOL

Basın toplantısı düzenleyen Borussia Dortmund'un teknik direktörü Lucien Favre, dizinden sakatlanan 19 yaşındaki Norveçli futbolcunun pazar günü Paderborn ile oynayacakları lig maçında takımdaki yerini alamayacağını söyledi.

İsviçreli teknik adam, son maçlarda ilk 11'de forma verdiği Suriye asıllı Alman oyuncu Mahmoud Dahoud'un da dizinde henüz belirlenemeyen bir sakatlık yaşadığını ve sezonu kapattığını belirtti.

  • Konuk ettiği lider Bayern Münih'e 1-0 yenilmesinin ardından rakibiyle arasındaki puan farkı 7'ye çıkan ikinci sıradaki Dortmund'a devre arasında transfer olan Erling Haaland, çıktığı 11 Bundesliga maçında ağları 10 kez sarsmıştı.


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