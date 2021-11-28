Hakan Çalhanoğlu imza gollerinden birini attı

Sergen Yalçın'dan istifa açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan GZT Giresunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada istifa sorularına cevap verdi. Yalçın, yarın başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya geleceklerini söyledi.

