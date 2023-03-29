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Spor

Hakan Çalhanoğlu Inter ile yeni sözleşme imzalayacak

2021 yılında Milan'dan Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, kulübüyle masaya oturuyor. 2024 yılında sözleşmesi bitecek olan milli oyuncu, Inter ile yeni sözleşme imzalayacak.

Haber Merkezi
11:19 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Porto-Inter eşleşmesinin iki maçında da 'maçın oyuncusu' seçildi.

Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Porto-Inter eşleşmesinin iki maçında da 'maçın oyuncusu' seçildi.

İtalyan Seri A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu takımı ile sözleşmesini uzatıyor. Sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek milli yıldızın ismi dev takımlarla anılırken, 29 yaşındaki futbolcu geleceği hakkında kararını verdi.


İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hakan, kısa süre içinde Inter ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak. 1 Temmuz 2021 tarihinde Milan'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak İnter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, mavi-siyahlı formayla çıktığı 82 maçta 11 gol atıp 19 da asist yaptı. Tecrübeli orta saha, bu sezon ise 36 resmi maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.


Daha önce kariyerinde Mannheim, Karlsruhe, Hamburg, Leverkusen ve Milan formaları giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 35 milyon euro.


#Hakan Çalhanoğlu
#Inter
#Milan
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