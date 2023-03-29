Hakan Çalhanoğlu Inter ile yeni sözleşme imzalayacak

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hakan, kısa süre içinde Inter ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşme imzalayacak. 1 Temmuz 2021 tarihinde Milan'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak İnter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, mavi-siyahlı formayla çıktığı 82 maçta 11 gol atıp 19 da asist yaptı. Tecrübeli orta saha, bu sezon ise 36 resmi maçta 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.