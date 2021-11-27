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Hakan Keleş'ten dördüncü gol itirafı: Oyuncularıma tepki gösterdim

Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor deplasmanda Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Mert Günok'un sakatlandığı pozisyonda takımı dördüncü golü attığı için, oyuncularına tepki gösterdiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Keleşten dördüncü gol itirafı: Oyuncularıma tepki gösterdim
GZT Giresunspor ligde 13. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta GZT Giresunspor'u ağırladı. Mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 4-0 kazandı. GZT Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Diabate, 55. dakikada Balde, 64. dakikada Serginho ve 90. dakikada Champness kaydetti.

"Oyuncularıma tepki gösterdim"

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaşlı kaleci Mert Günok'un sakatlandığı pozisyonda takımı dördüncü golü attığı için, oyuncularına tepki gösterdiğini söyledi. Keleş, "Golün atılmasını kesinlikle yanlış buluyorum. Ben o golün atılmasını istemezdim. Bizim kulüp olarak öyle bir duruşumuz yok. Oyuncularıma kızdım, tepki gösterdim. Mert'in bir önceki pozisyonda da ayağı kaymıştı. Oyuncularım görmediklerini söyledi. Mert'e de geçmiş olsun dileklerimi ileteyim" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı"

Mücadele hakkında da konuşan Hakan Keleş, "Beşiktaş'ın baskılı başlayacağını biliyorduk. Penaltının ardından maçın kırılma anı yaşandı. Zor bir maç oynadık. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" dedi.

  • Mert Günok nasıl sakatlanmıştı?
  • Karşılaşmanın 90’ıncı dakikasında Umut Nayir’ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Flavio, topu arka direkteki Champness’e gönderdi. Kaleci Mert Günok, geriye doğru hareketlenirken çime takılıp yere düştü ve oyuna devam edemedi. Champness topu boş ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi. Bu pozisyon sonrasında Günok, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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