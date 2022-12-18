Spor Hakem Marciniak maçtaki sert tavrıyla dikkat çekti
FUTBOL FUTBOL

Hakem Marciniak maçtaki sert tavrıyla dikkat çekti

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşı karşıya geldi. Maçın hakemi

Szymon Marciniak ise maçın başlangıcından itibaren kontrolü elinde tutmak için futbolculara sık sık yaptığı uyarılarıyla dikkat çekiyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakem Szymon Marciniak finali sert yönetiyor!
Hakem Marciniak bu sezon toplamda 17 maç yönetti.

Dünya Kupası finalinde Messi'li Arjantin ile Mbappe'li Fransa maçı başladı.

Hakem yüksek disiplinle yönetiyor

Maçın Polonyalı hakemi Szymon Marciniak maçın başından itibaren futbolculara sözlü şekilde sık sık uyarı yapıyor.

De Paul'u da şaşırttı

Maçın başında De Paul'un Fransa'dan bir futbolcuya attığı omuz sonrası oyunu durduran Polonyalı hakem, oyuncunun yanına giderek sert bir uyarı yaptı.

Jest mimikleri ile çok sert görünen Marciniak'ı karşısındaki De Paul şaşkınlıkla izledi.

Arjantinli De Paul ikili mücadelelerdeki sert oyunuyla da biliniyor.
Arjantinli De Paul ikili mücadelelerdeki sert oyunuyla da biliniyor.

Maçın henüz ilk yarısı oynanırken hakem Marciniak oyuncuları şimdiden sıkça uyarıyor.

41 yaşındaki Szymon Marciniak, 2011'de FIFA listesine girmiştir.
41 yaşındaki Szymon Marciniak, 2011'de FIFA listesine girmiştir.

2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreni düzenlendi
SPOR
2022 FIFA Dünya Kupası'nın kapanış töreni düzenlendi

CANLI | Arjantin-Fransa
SPOR
CANLI | Arjantin-Fransa

Messi bir rekoru daha kırdı
SPOR
Messi bir rekoru daha kırdı
Arjantin-Fransa

Arjantin-Fransa

​Dünya Kupası finalinin canlı anlatımı için tıklayınız.
Gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarını tutamadı

​Di Maria, attığı gol sonrasında ağladı
Rekorların adamı

Rekorların adamı

Messi finalde Fransa'ya attığı golle bir ilki daha başardı.
2022 Dünya Kupası finaline ünlü akını

2022 Dünya Kupası finaline ünlü akını
İhtişamlı gösteri

İhtişamlı gösteri

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kapanış töreni yapıldı.
2. Lig maçı <br>tatil edildi

2. Lig maçı
tatil edildi

​Çıkan olaylar nedeniyle karşılaşma tamamlanamadı.
Teklifini reddetti

Teklifini reddetti

Karim Benzema'dan Emmanuel Macron'u şoke eden cevap.
'Sezon sonuna <br>kadar burada'

'Sezon sonuna
kadar burada'

​Erol Bilecik'ten Jorge Jesus açıklaması.
Fizyoterapistlerle yoğun mesai

Fizyoterapistlerle yoğun mesai

Sakatlığı bulunan Icardi'nin rehabilite süreci sürüyor.
'Türk futbolunun <br>yüz karasıdır'

'Türk futbolunun
yüz karasıdır'

​Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gönderme.
Southgate açıklaması

Southgate açıklaması

Kupada Fransa'ya elenen İngiltere'den Southgate açıklaması geldi.
'Nasibimizde <br>varsa geleceğiz'

'Nasibimizde
varsa geleceğiz'

​Batuhan Karadeniz transfer sinyali verdi.
Trabzonspor'un <br>borcu belli oldu

Trabzonspor'un
borcu belli oldu

​Bordo-mavili kulübün genel kurul toplantısında açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.