Hakem Marciniak maçtaki sert tavrıyla dikkat çekti

Dünya Kupası finalinde Messi'li Arjantin ile Mbappe'li Fransa maçı başladı.

Hakem yüksek disiplinle yönetiyor

Maçın Polonyalı hakemi Szymon Marciniak maçın başından itibaren futbolculara sözlü şekilde sık sık uyarı yapıyor.

De Paul'u da şaşırttı

Maçın başında De Paul'un Fransa'dan bir futbolcuya attığı omuz sonrası oyunu durduran Polonyalı hakem, oyuncunun yanına giderek sert bir uyarı yaptı.

Jest mimikleri ile çok sert görünen Marciniak'ı karşısındaki De Paul şaşkınlıkla izledi.

Arjantinli De Paul ikili mücadelelerdeki sert oyunuyla da biliniyor.

Maçın henüz ilk yarısı oynanırken hakem Marciniak oyuncuları şimdiden sıkça uyarıyor.

41 yaşındaki Szymon Marciniak, 2011'de FIFA listesine girmiştir.

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