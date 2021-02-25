Spor Halil Akbunar kendini aştı, kariyer rekorunu kırdı
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Halil Akbunar kendini aştı, kariyer rekorunu kırdı

Bu sezon Göztepe formasıyla 8 gol 6 asist kaydeden Halil Akbunar, performansıyla A Milli Takım'a göz kırptı.

Haber Merkezi DHA
Halil Akbunar'ın kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Halil Akbunar'ın kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Göztepe'de 2011-12 sezonundan beri 10 yıldır kadroda yer alan altyapı patentli takım kaptanı Halil Akbunar bu sezon kariyer rekoru kırdı.

Kadronun en eski ismi olduğu sarı-kırmızılıların sahadaki en önemli kozlarından biri konumundaki 27 yaşındaki kanat oyuncusu Göztepe'de en golcü sezonunu yaşadı. Resmi maçlarda ağları 8 kez sarsıp 6 da asist yapan Halil Akbunar, sergilediği müthiş performansla A Milli Takım'a da göz kırptı.

10 yılda 3 farklı ligde boy gösterdiği Göztepe'de daha önce bir sezonda en fazla 7 gol atabilen Halil, teknik direktör Ünal Karaman'ın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.

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Halil Akbunar, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği (2) ve Fenerbahçe maçlarını boş geçmedi. İzmir temsilcisi, Halil'in gol attığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar Halil'le gol bulduğu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 16 puan topladı. Göztepe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil için şimdiden birçok kulübün Göztepe yönetimine transfer teklifinde bulunduğu vurgulandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de deneyimli oyuncuyu yakından takip ettiği ve Halil Akbunar'a ay-yıldızlı formayı verebileceği ifade edildi.

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