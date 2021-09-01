Halil Dervişoğlu bir kez daha Galatasaray’da

Galatasaray, uzun zamandır transfer etmek için çaba sarf ettiği Halil Dervişoğlu konusunda anlaşma zemini yakaladı. Sarı-kırmızılı takım, Halil’in bonservisini elinde bulunduran İngiltere Premier Lig ekibi Brentford ile el sıkıştı. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre 21 yaşındaki oyuncu, satın alma opsiyonlu olarak kiralanacak. Sarı-kırmızılı takım, kiralama ücreti için 1 milyon Euro ödeyecek. Genç yıldızın satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro olacak. Halil ise Galatasaray’dan yıllık 8 milyon TL kazanacak.

ASLAN SABRETTİ

Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak geldi ve yarım sezon forma giydi. Bu dönemde sarı-kırmızılı formayla 12 maça çıkan Halil, 3 gol kaydetti. Genç oyuncu, Galatasaray ile sergilediği performans sonrasında A Milli Takım ile EURO 2020’de boy gösterdi. Oyuncunun Avrupa Şampiyonası’nda değerini katlayacağını düşünen İngiliz ekibi, uzun süre anlaşmaya yanaşmadı. Galatasaray ise bu transferde sabırlı davrandı. Brentford, Avrupa’da transfer sezonunun kapanması ve Halil için istenilen boyutta teklif gelmemesi sonrasında sarı-kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı.

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MUHAMMED BORDEAUX'DA

Galatasaray, Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed’in transferi için Fransız ekibi Bordeaux ile prensip anlaşması sağladı. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Mısır’ın Zamalek kulübünün onayı sonrası, Mustafa Muhammed’in Bordeaux’a transferi tamamlanacak. 23 yaşındaki Mısırlı forvet, Bordeaux ile son detayları görüşmek üzre Fransa’ya gitti. Galatasaray, Mustafa Muhammed’i geçtiğimiz sezon kış transfer döneminde Zamalek’ten 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Toplamda 4 milyon Dolar’a Mustafa Muhammed’in bonservisini alma hakkına sahip olan Galatasaray, bu parayı Zamalek’e ödeyecek ve Mısır temsilcisine sonraki satıştan yüzden 15 pay verecek. Bordeaux’dan 9 milyon Euro arası transfer parası alacak olan Galatasaray, Mustafa Muhammed’in sonraki satışından da yüzde 20’lik bir pay sahibi olacak.

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OĞULCAN'A LİSANS ÇIKIYOR

Oğulcan Çağlayan’la ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun verdiği, Tahkim Kurulu’nun onayladığı 1.2 milyon Euro’luk ceza henüz Yargıtay’da onanmadı. Galatasaray itiraz etse de TFF, yayıncı kuruluştan sarı-kırmızılı kulübe gönderilecek 24 milyon TL’lik yayın ödemesinin 1.2 milyon Euro’ya tekabül eden kısmında kesinti yapacak. Oğulcan’ın bu hafta içinde lisans sorunu ortadan kalkacak. Sarı-kırmızılı yetkililerin sıkıntılı günler geçiren 25 yaşındaki oyuncuya 10 numaralı forma ile jest yapmaya hazırlandığı öğrenildi.