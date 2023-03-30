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Spor

Halil Umut Meler'in üçüncü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi olacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelerden 1 galibiyet, 1 beraberlik çıkarırken, rakibine mağlup olmadı.

14:32 . 30/03/2023 Perşembe
IHA
Halil Umut Meler

Halil Umut Meler

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 2 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu maçta FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.


Meler, kariyerinde daha önce Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki 2 karşılaşmada görev aldı. 19 Temmuz 2020 tarihinde Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar 2-0 kazanırken, 21 Mart 2021 tarihindeki müsabaka ise 1-1’lik eşitlikle sona erdi.


İki takım da Meler ile birer kez kazandı

Halil Umut Meler, Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin; Galatasaray, Trabzonspor ve kendi aralarında oynadığı toplam 12 maçı yönetti. Kara Kartal, 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken, Kanarya ise 7 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi elde etti.






#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Halil Umut Meler
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