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Spor

Hamsik: Trabzonspor'u güzel günler bekliyor

Bordo-mavili takımın yıldızı Marek Hamsik, teknik direktör Nenad Bjelica ile önlerinin açık olduğunu söyledi. 35 yaşındaki futbolcu, "Yeni teknik direktörümüzle yeni bir oyun anlayışına sahibiz. Trabzonspor'u güzel günler bekliyor" dedi.

11:43 . 2/05/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Bjelica, Konyaspor maçında Hamsik'e ilk 11'de görev verdi. Slovak futbolcu mücadelede takımın tek golünü attı.

Bjelica, Konyaspor maçında Hamsik'e ilk 11'de görev verdi. Slovak futbolcu mücadelede takımın tek golünü attı.

Süper Lig'in 33. haftasında evinde Ankaragücü ile 8 Mayıs Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Marek Hamsik, sabah idmanı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.


35 yaşındaki yıldız futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


"Trabzonspor benim için Napoli gibi özel"

"Trabzonspor, Napoli gibi çok özel bir kulüp. İlk şampiyonluğumu burada yaşadım. Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan mutlu değiliz. Futbol böyle bir şey, bazen olmaz. 35 yaşındayım ama her gün çalışıyorum. Trabzonspor'un daha iyi olması için elimden geleni yapmak istiyorum. Hoca değişiklikleri kolay değil."


"Şampiyonlar Ligi bizi etkiledi"

"Şampiyonlar Ligi bizim en büyük hedefimizdi ama maalesef buna ulaşamadık. Bu da bizi etkiledi. Yoğun maç takviminin etkisinde kaldık. İstediğiniz sonuçları alamayınca devam edebilmek kolay olmuyor. Şu anda önümüz daha açık. Yeni teknik direktörümüzle yeni bir oyun anlayışına sahibiz. Trabzonspor'u güzel günler bekliyor."


"Futbol akademim var"

"Benim bir futbol akademim var. 400 genç burada eğitim görüyor. Futbol sonrası hayatımda da bunu yapabilirim. Genç futbolcu adaylara öğrendiklerimden bir şeyler katabilmek istiyorum. Ben futbolun tadını çıkarmaya odaklandım. Önümüzdeki 7 maça bakıyorum. Trabzonspor'un efsanelerinden biri olarak gösterilmek çok büyük mutluluk."


"Napoli'nin şampiyonluk kutlamalarına katılamayacağım"

"Napoli'nin şampiyon olacak olmasından dolayı çok mutluyum. Ama kutlamalara katılamayacağım. 33 yıl sonra gelecek şampiyonluk sonrasında aylar süren kutlamalar olacaktır."





#Trabzonspor
#Marek Hamsik
#Napoli
#Süper Lig
20 minutes ago
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