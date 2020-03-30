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Harry Kane ayrılık sinyali verdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Harry Kane, "Sonsuza kadar burada kalmayabilirim" diyerek takımdan ayrılabileceğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Mourinho ve Kane

Mourinho ve Kane

İngiliz oyuncu Kane, Tottenham'ın eski futbolcusu Jamie Redknapp'ın Instagram hesabında yaptığı canlı yayında geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Futbolu Tottenham'da bırakıp bırakmayacağı sorusunu cevaplayan Kane, "Buna evet diyemem, hayır da diyemem. Spurs'u çok seviyorum ve her zaman seveceğim. Ama bunun için burada kalacak biri değilim" ifadelerini kullandı.

Kalması için takımın doğru işler yaptığını ve geliştiğini hissetmesi gerektiğini söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Ben hırslı bir oyuncuyum. Gelişmek, zirvede olmak istiyorum. Burada kalmam takımın nasıl gelişeceğine bağlı. Sonsuza kadar Tottenham'da kalmayabilirim" şeklinde konuştu.

Futbola Tottenham altyapısında başlayan Kane, İngiliz ekibiyle çıktığı 278 maçta 181 gol atma başarısı gösterdi.
Futbola Tottenham altyapısında başlayan Kane, İngiliz ekibiyle çıktığı 278 maçta 181 gol atma başarısı gösterdi.

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