Samsunspor, Trendyol Süper Lig 7. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan Gaziantep FK 17 dakikada 2 gol buldu ve maçtan 2-1 galip geldi. Goller dakika 3’ Deniz Draguş, 17’ Marko Jevtovic ve 90’ Olivier Ntcham’dan (pen.) geldi. Gaziantep FK bu sonuçla birlikte puanını 6’ya çıkararak ligde 16. sırada yer aldı. Samsunspor ise 5. yenilgisini alarak 1 puanla son sırada yer aldı. Samsunspor - Gaziantep FK maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.