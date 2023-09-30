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Spor

Sivasspor-Hatayspor: 0-0

Servet Çetin'in çalıştırdığı Sivasspor ile Volkan Demirel'in yönettiği Hatayspor'u karşı karşıya getiren maçta gol sesi çıkmadı. Mücadelenin özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:23 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İki takımın teknik direktörü maç öncesi birlikte poz verdi.

İki takımın teknik direktörü maç öncesi birlikte poz verdi.

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.


Bu beraberliğin ardından Hatayspor puanını 11'e, Sivasspor ise 7'ye yükseltti.




Tribünler boş kaldı

Sivassporlu taraftarlar maça ilgi göstermedi. Hatayspor ile sahasında oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 4 bin kişi tribünlerde yer alırken, büyük boşluklar göze çarptı.

Maçı az sayıda taraftar izledi.

Sivasspor-Hatayspor maç özetini izlemek için

Maçın Özeti

14. dakikada sağ kanattan Charisis'in ortaladığı top doğrudan ağlara gitti. VAR incelemesi sonucunda altıpasta topa hamle yapan Manaj'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem golü iptal etti.


27. dakikada Emrah Başsan, orta sahadan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Bu futbolcunun sert vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.


44. dakikada Bashiru rakiplerini geçerek sağ kanattan içeri girdi. Bashiru'nun sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.


45. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında, Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.


Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.


50. dakikada Uğur Çiftçi’nin ceza sahası içerisine ortaladığı topu Manaj’ın kafa vuruşunda kaleci Erce Kardeşler parmaklarıyla topu çıkartmayı başardı.


61. dakikada Dadashov’un ceza yayı üzerinden yaptığı şutta top yandan dışarı çıktı.


73. dakikada Barrow’un pasında topla buluşan N’jie ceza sahası içerisinden kaleyi hedef aldı. Top az farkla dışarı çıktı.


76. dakikada topla ceza sahası içerisine giren Lamkel topu müsait durumdaki Rivas’a gönderdi. Rivas’ın şutunda top direkten döndü.


Mücadele 0-0 sona erdi





#Süper Lig
#Hatayspor
#Sivasspor
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