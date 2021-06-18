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Hatayspor'a Kanadalı bek: İmzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Nijerya asıllı Kanadalı sol bek oyuncusu Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı.

Haber Merkezi İHA
Hatayspora Kanadalı bek: İmzayı attı
Kanada Milli Takımı formasıyla 16 maça çıktı.

Geride bıraktığımız sezonun flaş takımlarından Hatayspor, geçtiğimiz sezon Valerenga forması giyen Samuel Ayomide Adekugbe’yi transfer etti. Bordo-beyazlı ekip, 26 yaşındaki savunmacı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kanada Milli Takım kampında bulunan Adekugbe ile Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, online görüşme gerçekleştirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • “Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, şu anda Kanada Milli Takım kampında bulunan sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi. Daha önce Valerenga forması giyen Samuel Ayomide Adekugbe’ye ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun.”

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