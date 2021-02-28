Hatayspor'dan Boupendza açıklaması: Oyuncumuz da Fenerbahçe'yi istiyor Sezon başında Bordeaux'tan Hatayspor'a bedelsiz olarak gelen Aaron Boupendza ile ilgili her geçen gün yeni bir transfer söylentisi ortaya çıkıyor. Krasnodar'la anlaştıktan sonra mali şartlar nedeniyle transferden vazgeçen Gabonlu futbolcuyla ilgili Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi 28 Şubat 2021, 00:19 Son Güncelleme: 28 Şubat 2021, 00:25 Yeni Şafak