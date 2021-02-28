Hatayspor'dan Boupendza açıklaması: Oyuncumuz da Fenerbahçe'yi istiyor

Süper Lig'de attığı 18 golle gol krallığı listesinin en üstünde yer Alan 24 yaşındaki golcü, birçok kulübün transfer listesine şimdiden girmeyi başardı.
Geçtiğimiz günlerde Rus Ligi ekiplerinden Krasnodar ile anlaşma sağlayan fakat mali şartlar nedeniyle transferden vazgeçen Gabonlu oyuncuya Türkiye'den de birçok talip var.
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Beyaz TV'de golcü futbolcuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza'yı resmi olarak istediğini belirten Vardı, bu transfere onursal başkan Lütfü Savaş'ın sıcak bakmadığını belirtti.
Tercihimiz Fenerbahçe olur
Gabonlu futbolcunun Türkiye'de Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirten Vardı şu ifadeleri kullandı:
- Diyelim 5 kulüp Boupendza için 10 milyon euro verdi. Fenerbahçe de aynı fiyatı verirse tercihimiz Fenerbahçe olur. Çünkü Boupendza da Fenerbahçe'yi istiyor.