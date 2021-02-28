Spor Hatayspordan Boupendza açıklaması Oyuncumuz da Fenerbahçeyi istiyor
TRANSFER

Hatayspor'dan Boupendza açıklaması: Oyuncumuz da Fenerbahçe'yi istiyor

Sezon başında Bordeaux'tan Hatayspor'a bedelsiz olarak gelen Aaron Boupendza ile ilgili her geçen gün yeni bir transfer söylentisi ortaya çıkıyor. Krasnodar'la anlaştıktan sonra mali şartlar nedeniyle transferden vazgeçen Gabonlu futbolcuyla ilgili Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gabonlu futbolcu bu sezon Hatayspor'la çıktığı 23 lig maçında 18 gol attı.
Gabonlu futbolcu bu sezon Hatayspor'la çıktığı 23 lig maçında 18 gol attı.

Süper Lig'de attığı 18 golle gol krallığı listesinin en üstünde yer Alan 24 yaşındaki golcü, birçok kulübün transfer listesine şimdiden girmeyi başardı.

Geçtiğimiz günlerde Rus Ligi ekiplerinden Krasnodar ile anlaşma sağlayan fakat mali şartlar nedeniyle transferden vazgeçen Gabonlu oyuncuya Türkiye'den de birçok talip var.

Transfer çıkmazı: Boupendza imzayı atmadı
SPOR
Transfer çıkmazı: Boupendza imzayı atmadı

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Beyaz TV'de golcü futbolcuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Aaron Boupendza'yı resmi olarak istediğini belirten Vardı, bu transfere onursal başkan Lütfü Savaş'ın sıcak bakmadığını belirtti.

Tercihimiz Fenerbahçe olur

Gabonlu futbolcunun Türkiye'de Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirten Vardı şu ifadeleri kullandı:

  • Diyelim 5 kulüp Boupendza için 10 milyon euro verdi. Fenerbahçe de aynı fiyatı verirse tercihimiz Fenerbahçe olur. Çünkü Boupendza da Fenerbahçe'yi istiyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi


Abone Ol Google News
8de 8

8'de 8

​Lider Galatasaray zirveyi bırakmıyor.
Binlerce kişi sokağa indi

Binlerce kişi
sokağa indi

Tunus'ta kriz devam ediyor.
Fenerbahçeyi istiyor

Fenerbahçe'yi istiyor

​Boupendza ile ilgili Hatayspor'dan dikkat çeken açıklama.
Sınavlar için <br>tarih belli oldu

Sınavlar için
tarih belli oldu

​Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi.
'Soykırımı durdurun'

'Soykırımı durdurun'

​Çin'in Doğu Türkistan zulmüne karşı yürüdüler.
BAE'dan <br>cinayete destek

BAE'dan
cinayete destek

​Kirli ittifakları devam ediyor.
Japonlar kararsız

Japonlar kararsız

​Japonya'da düzenlenen ankette ilginç sonuçlar.
Polis gurbetçileri affetmedi

Polis gurbetçileri affetmedi

​Karantinayı ihlal edince yurda götürüldüler.
Vaka sayıları <br>ciddi seviyede

Vaka sayıları
ciddi seviyede

​Bakanlık merakla beklenen tabloyu açıkladı.
Ofsayt var mı <br>yok mu?

Ofsayt var mı
yok mu?

​Galatasaray'ın attığı gol tartışmalara neden oldu.
Maltepe'de <br>çöp kavgası

Maltepe'de
çöp kavgası

İşçilerinden İBB'ye 'grev kırıcılığı' tepkisi.
Üç PKK'lı yakalandı

Üç PKK'lı yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçıyorlardı.
Mourinho gelse <br>başarılı olamaz

Mourinho gelse
başarılı olamaz

​Marius Sumudica kendi takımına isyan etti.
Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.

​Cumhurbaşkanı Sarkisyan, genelkurmay başkanını görevden almayı reddetti

​'İstanbul Boğazı donacak' demek mantık dışı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.