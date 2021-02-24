Hatayspor'un kasasını dolduran Boupendza'yı kim keşfetti?

Hatayspor'a 350 bin Euro'ya mal olan Aaron Boupendza, Rusya takımlarından Krasnodar'a 8 milyon Euro karşılığında imza attı. Gabonlu golcü oyuncu, yeni sezondan itibaren Rusya ekibinde forma giymeye başlayacak.

Boupendza'nın Süper Lig'de 18 gol atması ve büyük bir bedelle Rusya'ya transfer olması kamuoyunda yankı uyandırmıştı. 24 yaşındaki forvet oyuncusunun büyük takımlar tarafından görülemeyip Hatayspor tarafından keşfedilmesi de televizyon ekranlarında dillendirilmişti.

Peki Boupendza'yı Hatayspor'a kazandıran kim? Konuyla ilgili konuşan Hatayspor yöneticisi Ethem Sunar, "Boupendza’yı bize sportif direktörümüz Fatih Kavlak önerdi. Hatta ben kendisine kızdım. Geçmişi olmayan bir futbolcuyu bize getirerek riske ediyorsun diye. O da Ethem bey lütfen bana inan ve güven çok büyük bir oyuncu bu demişti" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Fatih Kavlak (Hatayspor Futbol Direktörü)