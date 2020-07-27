SÜPER LİG

Hatayspor'un yeni teknik direktörü kim oldu

Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig’in yeni ekibi Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Ömer Erdoğan’ı getirdi.

Haber Merkezi İHA
Ömer Erdoğan son olarak Karagümrük'te görev aldı.

Ömer Erdoğan son olarak Karagümrük'te görev aldı.

Fotoğraf: IHA

Süper Lig’e yükselen Hatayaspor’da yeni teknik direktör belli oldu. Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren bordo-beyazlılar, Ömer Erdoğan ile anlaştı. Genç teknik adam, son olarak Fatih Karagümrük’ü çalıştırmıştı.

43 yaşındaki teknik direktör, Eskişehirspor ve Bursaspor’da da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.

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