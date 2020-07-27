Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig’e yükselen Hatayaspor’da yeni teknik direktör belli oldu. Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarını sürdüren bordo-beyazlılar, Ömer Erdoğan ile anlaştı. Genç teknik adam, son olarak Fatih Karagümrük’ü çalıştırmıştı.
43 yaşındaki teknik direktör, Eskişehirspor ve Bursaspor’da da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.
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Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor’a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz.
Hatayspor Yönetim Kurulu pic.twitter.com/7KHwUtCHyL
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