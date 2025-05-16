Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyon hangi takım olacak? Final serisi başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025 yılının şampiyonunun belli olacağı final serisinde maçlar yarın başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre serinin ilk maçında Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor, Süleyman Seba Spor Salonu'nda, saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Play-off final serisi 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyete ulaşan takım 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
20.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
18.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler Spor Tesisleri)
18.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler Spor Tesisleri)
13.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)