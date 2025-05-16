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Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyon hangi takım olacak? Final serisi başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyon hangi takım olacak? Final serisi başlıyor

11:2816/05/2025, Cuma
AA
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Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025 yılının şampiyonunun belli olacağı final serisinde maçlar yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre serinin ilk maçında Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor, Süleyman Seba Spor Salonu'nda, saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.


Play-off final serisi 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyete ulaşan takım 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlayacak.


Seride maç programı şöyle:

Yarın: (1. Maç)

20.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)


9 Mayıs: (2. Maç)

17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)


25 Mayıs: (3. Maç)

18.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler Spor Tesisleri)


27 Mayıs: (4. Maç gerekirse)

18.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler Spor Tesisleri)


1 Haziran: (5. Maç gerekirse)

13.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)




#Hentbol Erkekler Süper Lig
#Beşiktaş
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