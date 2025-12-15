Heyecan fırtınasında kazanan yok

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, iki farklı geriye düştüğü maçta Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Bordo-mavililer Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Trabzonspor, aynı zamanda iç sahadaki yenilmezliğini ise 219 güne taşıdı. Maça her iki takım da temkinli başlarken Trabzonspor’u set savunması ile karşılayıp ikinci bölgede hızlı çıkışlarla sonuç arayan Beşiktaş, 18. dakikada Abraham ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor bu golün şokunu üzerinden atamazken 22’de Cerny, Beşiktaş’ı iki farklı öne geçirdi. 25. dakikada Trabzonspor, Muçi ile skoru 1-2’ye taşırken 31. dakikada yine Cerny skoru 1-3 yaptı. Karşılaşmanın 38. dakikasında Toure’nin kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Beşiktaş ilk yarıyı 3-1 önde kapattı. İkinci yarıda bir kişi fazla oynamanın avantajıyla tüm hatları ile savunmaya çekilen Beşiktaş karşısında gol arayan Trabzonspor, 63. dakikada Oulai ile skoru 2-3’e getirdi. Sadece skoru korumak için mücadele eden Beşiktaş karşısında etkin oyununu sürdüren Trabzonspor, 84’te Zubkov ile skoru 3-3 yaptı. Heyecan fırtınası şeklinde geçen derbide kazanan çıkmadı.