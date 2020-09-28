BUNDESLİGA

Hoffenheim Bayern Münih maç özeti ve gollerini izle

'Yenilmez' denen Bayern, fark yedi (ÖZET)

Bundesliga'da Hoffenheim'a konuk olan Bayern Münih, mücadeleden 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Hoffenheim-Bayern Münih maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Neuer, yaptığı kurtarışlarla farkın daha da büyümesini engelledi.

Neuer, yaptığı kurtarışlarla farkın daha da büyümesini engelledi.

Fotoğraf: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk olduğu Hoffenheim'a 4-1 yenildi.

Ligin ikinci hafta karşılaşmasına iyi başlayan ev sahibi Hoffenheim, 16. dakikada Ermin Bicakcic, 24. dakikada Munas Dabbur'un golleriyle 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Bayern Münih, 36. dakikada Joshua Kimmich'in ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede kontrataklarla etkili olan Hoffenheim, 77. ve 90+2. (penaltıdan) dakikalarda Andrej Kramaric'in fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bayernli futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
Bayernli futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
Reuters

Bayern'in serisi sona erdi

Bu sonuçla Hoffenheim, lige 2'de 2 yaparak 6 puanla başladı. Üst üste 23 maç kazanmasının ardından kaybeden Bayern Münih ise 3 puanda kaldı.

Hoffenheim-Bayern Münih maç özetini izlemek için tıklayın.

Manchester City, sahasında Leicester City'ye farklı kaybetti (ÖZET)
Manchester City, sahasında Leicester City'ye farklı kaybetti (ÖZET)

Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Manchester City, 4. dakikada Riyad Mahrez'in ağları sarmasıyla 1-0 öne geçti. Leicester City'de Jamie Vardy, ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından takımına penaltı vuruşu kazandırdı. Topun başına geçen Vardy, 37. dakikada attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.İkinci yarıda üst üste ataklar geliştiren Leicester City, 54. ve 58. (penaltıdan) dakikalarda Vardy, 77. dakikada James Maddison ve 88. dakikada penaltıdan Youri Tielemans'ın golleriyle mücadeleden 5-2 galip ayrıldı. Manchester City'nin ikinci golünü, 84. dakikada Nathan Ake kaydetti.Vardy, ikisi penaltıdan olmak üzere attığı 3 golle "hat-trick" yaparak galibiyette başrolü oynadı. Çağlar 11'de başladı, Cengiz kadroda yer almadıLeicester City'de, mücadelenin 47. dakikasında sarı kart gören milli oyuncu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Yeni transfer Cengiz Ünder ise takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.Lige 3'te 3 yaparak başlayan Leicester City, 9 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Manchester City ise 3 puanda kaldı.Manchester City-Leicester City özet izleManchester City-Leicester City özetiniz izlemek için tıklayınız.Southampton Tottenham maçı tarihe geçti: 4 gol, 4 asist (ÖZET)

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