Hoffenheim Bayern Münih maç özeti ve gollerini izle
'Yenilmez' denen Bayern, fark yedi (ÖZET)
Bundesliga'da Hoffenheim'a konuk olan Bayern Münih, mücadeleden 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Hoffenheim-Bayern Münih maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziAA, Yeni Şafak
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, konuk olduğu Hoffenheim'a 4-1 yenildi.
Ligin ikinci hafta karşılaşmasına iyi başlayan ev sahibi Hoffenheim, 16. dakikada Ermin Bicakcic, 24. dakikada Munas Dabbur'un golleriyle 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Bayern Münih, 36. dakikada Joshua Kimmich'in ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci devrede kontrataklarla etkili olan Hoffenheim, 77. ve 90+2. (penaltıdan) dakikalarda Andrej Kramaric'in fileleri havalandırmasıyla karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Bayern'in serisi sona erdi
Bu sonuçla Hoffenheim, lige 2'de 2 yaparak 6 puanla başladı. Üst üste 23 maç kazanmasının ardından kaybeden Bayern Münih ise 3 puanda kaldı.
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