Hollandalı efsane futbolcu Müslüman olduğunu duyurdu

Dünya futbolunun tanınmış isimlerinden biri olan Clarence Seedorf, İslamiyet'e geçtiğini ve Müslüman olduğunu duyurdu.

Eşinin kendisine İslamiyeti derinlemesine öğrettiğini söyleyen Hollandalı efsane, çok mutlu olduğunu ifade ederken ismini değiştirmeyeceğini açıkladı.

Aldığı karardan dolayı kendisine tebrik mesajları atan herkese teşekkür eden Seedorf, son olarak Kamerun Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Hollandalı futbol adamı kariyeri boyunca 4 Şampiyonlar Ligi kupası kazanma başarısı göstermişti.