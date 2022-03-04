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Hollandalı efsane futbolcu Müslüman olduğunu duyurdu

Dünya futbolunun önde gelen isimlerinden olan Hollandalı oyuncu Clarence Seedorf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Müslüman olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollandalı efsane futbolcu Müslüman olduğunu duyurdu
Clarence Seedorf, futbol kariyerinin en parlak dönemlerini Milan'da geçirmişti.

Dünya futbolunun tanınmış isimlerinden biri olan Clarence Seedorf, İslamiyet'e geçtiğini ve Müslüman olduğunu duyurdu.

Eşinin kendisine İslamiyeti derinlemesine öğrettiğini söyleyen Hollandalı efsane, çok mutlu olduğunu ifade ederken ismini değiştirmeyeceğini açıkladı.

Aldığı karardan dolayı kendisine tebrik mesajları atan herkese teşekkür eden Seedorf, son olarak Kamerun Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

  • Hollandalı futbol adamı kariyeri boyunca 4 Şampiyonlar Ligi kupası kazanma başarısı göstermişti.
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