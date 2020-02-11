SÜPER LİG

Hüseyin Çimşir’le 11 sezon sonra bir ilk

Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup eden Trabzonspor, rakibi karşısında dış sahada 8 yıllık galibiyet hasretine son verirken, takımın genç teknik direktörü Hüseyin Çimşir de 11 sezon sonra bir ilke imza atmayı başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor ligde bir maç eksiğiyle 41 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Trabzonspor ligde bir maç eksiğiyle 41 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Teknik direktör Ünal Karaman’ın ardından takımın başına geçen 40 yaşındaki çalıştırıcı Hüseyin Çimşir, 2008-2009 sezonundan sonra Karadeniz ekibinde çıktığı ilk üç lig maçını kazanan ilk teknik direktör oldu. Trabzonspor’da 2008-2009 sezonundan sonra 11 teknik adam görev yaptı. Hugo Bross, Şenol Güneş, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Hamİ Mandıralı, Vahid Halilhodziç, Ersun Yanal, Shota Arwaladze,Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, bordo- mavili takımla çıktıkları ilk resmi Süper Lig maçında üst üste 3 galibiyet elde edemedi.

  • Hami Mandıralı ve Ersun Yanal, söz konusu dönemlerde iki kez takımın başına geçseler de geldikleri dönemlerde üst üste 3 maç kazanamazken, bunu ilk başaran isim ise Hüseyin Çimşir oldu.


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