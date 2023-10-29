Icardi ailesinden üzücü haber

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından hastalığını duyurdu. Nara, Instagram'daki bir takipçisinin konuyla ilgili sorusuna, "Lösemiyim. İlk başlarda 'hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum" ifadelerini kullandı.