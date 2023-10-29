Icardi ailesinden üzücü haber

Mauro Icardi - Galatasaray
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından hastalığını duyurdu. Nara, Instagram'daki bir takipçisinin konuyla ilgili sorusuna, "Lösemiyim. İlk başlarda 'hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
Wanda Nara'nın Arjantin'de tedavi sürecinin başladığı ve doktor kontrolünde sürecin devam ettiği belirtildi.
Yaz döneminde Arjantin'de hastalığına dair birçok test yaptıran Nara ile ilgili o dönem birçok iddia ortaya atılmıştı.