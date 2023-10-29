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Spor

Icardi ailesinden üzücü haber

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile ilgili üzücü bir haber geldi. Arjantinli futbolcunun eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından hastalığını takipçilerine duyurdu.

20:05 - 29/10/2023 dimanche
Yeni Şafak
Mauro Icardi - Galatasaray

Mauro Icardi - Galatasaray

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından hastalığını duyurdu. Nara, Instagram'daki bir takipçisinin konuyla ilgili sorusuna, "Lösemiyim. İlk başlarda 'hastalığım var' diyordum. Sonra 'şu hastalık' diyebildim. Şimdi onu adıyla çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'nın Arjantin'de tedavi sürecinin başladığı ve doktor kontrolünde sürecin devam ettiği belirtildi.

Yaz döneminde Arjantin'de hastalığına dair birçok test yaptıran Nara ile ilgili o dönem birçok iddia ortaya atılmıştı.


#Galatasaray
#Icardi
#Wanda Nara
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