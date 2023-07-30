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Spor

Icardi KAP'a bildirildi

Galatasaray, Mauro Icardi için PSG kulübüne 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon Euro ödeme yapacak. Arjantinli yıldızla yıllık 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalandı.

14:25 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Mauro Icardi 3 yıllık imzayı attı.

Mauro Icardi 3 yıllık imzayı attı.

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldız Mauro Icardi transferinin detaylarını resmen açıkladı.

Icardi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Yıllık 6 milyon Euro kazanacak.


PSG'ye 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon Euro ödeme yapılacak.


Galatasaray'ın KAP açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."


Galatasaray Mauro Icardi'yi bu video ile duyurdu:

İlk antrenmanına çıktı

İmza töreni bugün saat 19.05'te

Galatasaray yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino ve Halil Dervişoğlu için bugün taraftarı önünde saat 19.05'te imza töreni ve antrenman düzenleyecek.



#Galatasaray
#Mauro Icardi
#KAP
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