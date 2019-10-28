Igor Tudor'un takımı hezimete uğradı: 7-1

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Atalanta, sahasında Udinese'yi konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 7-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Atalanta'ya farklı galibiyeti getiren goller, 21 ile 43. dakikalarda Ilicic, 35, 48 ile 75'te Muriel, 52'de Pasalic ve 83'te Traore kaydetti. Udinese'nin tek golü ise 11. dakikada Okaka'dan geldi.

Udinese'de Opoku, 32. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Atalanta bu sonuçla puanını 20'ye yükseltti. Igor Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Udinese ise 10 puanda kaldı.



