Spor İki oyuncuyu kıyasladı Pelkas Bakasetasın seviyesinde değil
TRANSFER

İki oyuncuyu kıyasladı: Pelkas Bakasetas’ın seviyesinde değil

Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, Trabzonspor’un yeni transferi Yunan futbolcu Bakasetas’ın kısa süre içerisinde taraftarın göz bebeği olacağını ifade ederek, "Pelkas yetenekli bir oyuncu ama şu an Bakasetas’ın seviyesinde değil" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bakasetas, bordo-mavili formayla poz verdi.
Bakasetas, bordo-mavili formayla poz verdi.

Moldova Teknik Direktörü Engin Fırat, Trabzonspor’un Alanyaspor’dan renklerine bağladığı Anastasios Bakasetas transferini değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, "Bence Trabzonspor bu kış; Berat Özdemir, Yunus Mallı ve Bakasetas ile çok iyi transferler yaptı. Bakasetas da kısa sürede Trabzonsporlu taraftarın yeni göz bebeği olur. Çünkü üst düzey bir oyuncu. Topla olan yeteneklerini zaten herkes biliyor ama aynı anda lider bir oyuncu. Hep sorumluluk alan, takım arkadaşlarını motive eden, takımın başarısına odaklanmış bir oyuncu. Bence 3 milyon euro transfer ücreti de onun için makul bir rakam, 27 yaşında ve ilerde Trabzonspor’un oyuncuyu satabilme şansı da yüksek" şeklinde konuştu.

İHA
Teknik direktör Engin Fırat

"Bakasetas, topsuz oyunda da üst düzey bir oyuncu"

Fırat, Yunan futbolcunun takımda lider bir oyuncu olduğunun altını çizerek, "Türkiye’de herkes Bakasetas’ın topla neler yaptığını konuşuyor ama topsuz oyunda da çok üst düzey bir oyuncu. Yunan Milli Takımı çok iyi kontra pres uygulayan bir ekip ve Bakasetas bunun da en önemli parçası. Takımın hücum presini koordine eden ve topa agresif baskı uygulayan lider bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

"Pelkas, Bakasetas’ın seviyesinde değil"

Fenerbahçe’de forma giyen bir diğer Yunan futbolcu Dimitris Pelkas’ın vatandaşı Bakasetas’ın seviyesinde olmadığını ifade ederek, "Pelkas yetenekli bir oyuncu ama şu an Bakasetas’ın seviyesinde değil. Ben de Pelkas’ın yerini forvet arkası olduğunu düşünüyorum ama Yunan Milli Takımı’nda o pozisyonda Bakasetas oynuyor. O olmazsa da Mantalos ve Fortounis gibi üst düzey oyuncular var. Onun için milli takımda kenarda görev alıyor ve daha az etkili oluyor. Bundan dolayı da Yunanistan Milli Takımı’nda az süre alıyor" değerlendirmesini yaptı.

Pelkas, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 5 gol atarken 6 da asist kaydetti.

Anastasios Bakasetas resmen Trabzonspor'da
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Anastasios Bakasetas resmen Trabzonspor'da
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