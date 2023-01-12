Spor İlhan Palut 3 puanla tanışmak istiyoruz
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İlhan Palut: 3 puanla tanışmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Beşiktaş ile 14 Ocak Cumartesi günü karşılaşacak Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, iyi bir futbolla güzel sonuç almak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

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İlhan Palut: 3 puanla tanışmak istiyoruz
Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut

Palut, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi yaptığı açıklamada, takımda kart cezalısı Oğulcan Ülgün ile sakatlığı süren İbrahim Sehic'in dışında eksik bulunmadığın belirtti.

Ligde zor yenilen bir takım olmalarına karşın kazanmakta da zorlandıklarına işaret eden Palut, "Her maç kazanmak için sahaya çıkıyoruz ama bazen olmuyor. Kendi sahamızda iyi bir futbol, iyi mücadele ve güzel bir sonuç için maça çıkacağız. Bugün taktik antrenmanla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Performansımızı yukarı çekmemiz lazım. Hafta boyunca bunun çalışmasını yaptık. Bugün de bir savunma çalışması yapacağız. Bunu çalışarak konsantrasyonumuzu yükselterek sorunumuzu çözümleyeceğiz." diye konuştu.

"3 puanla tanışmak istiyoruz"

Palut, takımının ligdeki konumuna ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Galibiyetler son derece değerli. 2-3 galibiyetle yakalanacak seri sıralama olarak bizi istediğimiz yerlere getirecek. İnsanları, 'görüyorsunuz yenilmiyoruz' diye oyalayacak halimiz yok. Biz de kazanmak, 3 puanla tanışmak istiyoruz. Önümüzdeki her maçı da yeni bir fırsat olarak görüyoruz."

Yeşil-beyazlı futbolcu Ahmet Oğuz da Beşiktaş maçının zor bir karşılaşma olacağını belirterek, "Sahamızda oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz. Yenilmiyoruz ama galip de gelemiyoruz. Şeytanın bacağını kırmak istiyoruz. İnşallah taraftarımız da bizi yalnız bırakmayıp stada gelir, biz de onlara güzel bir hediye vermiş oluruz." ifadelerini kullandı.

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