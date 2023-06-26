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Spor

İlkay Gündoğan Barcelona'da

Katalan ekibi, Manchester City'de sözleşmesi sona eren yıldız orta saha İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

11:07 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro

Bu sezon İngiliz devi ile Şampiyonlar Ligi kazanan İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sona ermesiyle takımdan ayrılacağı açıklanmıştı.


Katalan devi, Türk asıllı Alman futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Yıldız ismin serbest kalma bedeli ise 400 milyon euro.


Geçtiğimiz sezon toplam 57 maça çıkıp 13 gol, 6 asistlik katkı sağlamıştı. Sezonu da Premier Lig, FA cup ve Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak 3 kupayla tamamladı.


Barcelona İlkay'ı bu görsel ile açıkladı:

Manchester City'den teşekkür

Öte yandan İngiliz ekibi Manchester City de resmi internet sitesinden 'Teşekkürler İlkay' başlığıyla yaptığı açıklamayla, tecrübeli futbolcuya Barcelona'da başarılar diledi.







#İlkay Gündoğan
#Manchester City
#Barcelona
27 dakika önce
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