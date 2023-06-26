İlkay Gündoğan Barcelona'da

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro
Bu sezon İngiliz devi ile Şampiyonlar Ligi kazanan İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sona ermesiyle takımdan ayrılacağı açıklanmıştı.
Katalan devi, Türk asıllı Alman futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yıldız ismin serbest kalma bedeli ise 400 milyon euro.
Geçtiğimiz sezon toplam 57 maça çıkıp 13 gol, 6 asistlik katkı sağlamıştı. Sezonu da Premier Lig, FA cup ve Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak 3 kupayla tamamladı.
Öte yandan İngiliz ekibi Manchester City de resmi internet sitesinden 'Teşekkürler İlkay' başlığıyla yaptığı açıklamayla, tecrübeli futbolcuya Barcelona'da başarılar diledi.