SÜPER LİG

İngilizlerden Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na 15 milyon euro

İngilizler Fenerbahçe'nin genç yeteneği için kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe'de şans bulamayan Ferdi Kadıoğlu için, sarı-lacivertli ekibin eski hocası Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County nabız yokluyor. İngiliz ekibi genç oyuncu için 15 milyon euroluk bir teklif sunacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu Hollanda U 21 takımında forma giyiyor.

Ferdi Kadıoğlu Hollanda U 21 takımında forma giyiyor.

Fenerbahçe'nin 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.40 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'na, sarı-lacivertli ekibin eski hocası Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County talip oldu.

İngiliz basını, Championship ekibinin Ocak ayında genç futbolcu için yaptığı teklifin kabul edilmediğini, bunun üzerine kulübün 15 milyon euro karşılığında yeni bir teklife hazırlandığını iddia etti. 20 yaşındaki oyuncu bu bonservis bedeliyle İngiltere'ye transfer olursa Derby County, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak.

  • Fenerbahçe'de ilk 11'de şans bulmakta zorlanan Ferdi Kadıoğlu, bu sezon sarı lacivertli formayla 23 maçta 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Ferdi Kadıoğlu
Ferdi Kadıoğlu

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