İngilizler Fenerbahçe'nin genç yeteneği için kesenin ağzını açtı

Fenerbahçe'nin 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.40 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'na, sarı-lacivertli ekibin eski hocası Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County talip oldu.

İngiliz basını, Championship ekibinin Ocak ayında genç futbolcu için yaptığı teklifin kabul edilmediğini, bunun üzerine kulübün 15 milyon euro karşılığında yeni bir teklife hazırlandığını iddia etti. 20 yaşındaki oyuncu bu bonservis bedeliyle İngiltere'ye transfer olursa Derby County, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak.