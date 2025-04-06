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İngiltere Premier Lig'den düşen ilk takım belli oldu

İngiltere Premier Lig'den düşen ilk takım belli oldu

20:216/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
AA
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Southampton'lı oyuncular mücadele sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Southampton'lı oyuncular mücadele sonrası büyük üzüntü yaşadı.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Tottenham'a 3-1 yenilen Southampton, lig tarihinde en erken küme düşen takım oldu.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibin gollerini Brennan Johnson (2) ve penaltıdan Mathys Tel atarken, Southampton'ın golünü ise Mateus Fernandes kaydetti.


Tottenham'ın puanını 37'ye çıkardığı ligde 10 puanla son sırada yer alan Southampton'ın küme düşmesi kesinleşti.


Southampton, Premier Lig'de bitime 7 hafta kala küme düşen ilk takım olarak kayıtlara geçti.



#İngiltere Premier Lig
#Southampton
#Tottenham

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