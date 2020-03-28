İngiltere'de ligler ne zaman başlayacak?

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, lig yönetimi, İngiltere Futbol Ligi (EFL) ve Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ile ortaklaşa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, liglerin ertelenmesinin ekonomiye verdiği hasarı hafifletmek için zor kararların alınabileceği belirtildi.
Liglerin 30 Nisan'dan önce başlamayacağı, "güvenli ve şartlar elverişli olduğunda" futbol karşılaşmalarına devam edileceği kaydedildi. Açıklamada, üç kurumun gelecek hafta yeniden bir araya gelerek ortak bir plan üzerinde çalışmaya başlayacağı ifade edildi.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında futbol maçlarının oynanmamasından dolayı 5 büyük ligdeki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar Euro.
──En büyük gelir kaybını ise 1 milyar 250 milyon Euro ile Premier Lig yaşayacak.
(🖇KPMG Football Benchmark) pic.twitter.com/PBga5UUBHX
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında futbol maçlarının oynanmamasından dolayı 5 büyük ligdeki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar Euro.
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