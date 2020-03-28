PREMİER LİG

İngiltere'de ligler ne zaman başlayacak?

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 30 Nisan'dan önce başlamayacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Liverpool, Premier Lig'de 82 puanla 1. sırada yer alıyor.

Liverpool, Premier Lig'de 82 puanla 1. sırada yer alıyor.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, lig yönetimi, İngiltere Futbol Ligi (EFL) ve Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ile ortaklaşa bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, liglerin ertelenmesinin ekonomiye verdiği hasarı hafifletmek için zor kararların alınabileceği belirtildi.

Liglerin 30 Nisan'dan önce başlamayacağı, "güvenli ve şartlar elverişli olduğunda" futbol karşılaşmalarına devam edileceği kaydedildi. Açıklamada, üç kurumun gelecek hafta yeniden bir araya gelerek ortak bir plan üzerinde çalışmaya başlayacağı ifade edildi.

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