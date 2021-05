İngiltere'de skandal olay: Filistin'e destek mesajı atan Elneny için 'gönderin' baskısı

Arsenal'in Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny, işgalci İsrail'in Filistin halkına zulmüne sessiz kalmamış ve sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmuştu. Bu durum Arsenal'e sponsor olan firmalardan bazılarını rahatsız etti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulübün sponsor firmalarından olan Lavazza Grup, Elneny'nin paylaşımları sonrasında kulübe uyarıda bulundu ve oyuncunun takımdan gönderilmesini istedi. Arsenal Kulübü ise futbolcunun ifade özgürlüğü olduğunu ve bu paylaşımlar için herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını sponsor firmaya iletti.

Öte yandna İngiliz Yahudiler Temsilciler Kurulu yetkilisi Tal Ofer, Arsenal'e sponsorluk yapan Lavazza Grup ile temasa geçtiğini açıkladı. Ofer, “Elneny'nin paylaşımları ile ilgili olarak endişelerimizi bildirmek için derhal Arsenal'e ulaşacağız" mesajını verdi.

REKLAM

Arsenal kulübünün yaşananların ardından nasıl bir karar vereceği merak konusu. Mohamed Elneny ise yaptığı paylaşımlardan dolayı rahatsızlık duymadığını ve sosyal medya hesabında bu paylaşımların kalacağını ifade ediyor.