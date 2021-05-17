Spor İngilterede skandal olay Filistine destek mesajı atan Elneny için gönderin baskısı
FUTBOL FUTBOL

İngiltere'de skandal olay: Filistin'e destek mesajı atan Elneny için 'gönderin' baskısı

Arsenal'de forma giyen Müslüman futbolcu Mohamed Elneny, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar sonrasında sosyal medya hesabından işgalci İsrail'e tepki gösteren paylaşımlarda bulunmuştu. Filistin halkına destek olan Elneny için İngiliz kulübünün sponsorlarından olan Lavazza, skandal bir hamlede bulundu. Zulme uğrayan Filistinliler için mesaj atan Elneny kulübe gelen baskı telefonlarının ardından takımdan gönderilebilir.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İngilterede skandal olay: Filistine destek mesajı atan Elneny için gönderin baskısı
Mohamed Elneny

Arsenal'in Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny, işgalci İsrail'in Filistin halkına zulmüne sessiz kalmamış ve sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmuştu. Bu durum Arsenal'e sponsor olan firmalardan bazılarını rahatsız etti.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulübün sponsor firmalarından olan Lavazza Grup, Elneny'nin paylaşımları sonrasında kulübe uyarıda bulundu ve oyuncunun takımdan gönderilmesini istedi. Arsenal Kulübü ise futbolcunun ifade özgürlüğü olduğunu ve bu paylaşımlar için herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını sponsor firmaya iletti.

Öte yandna İngiliz Yahudiler Temsilciler Kurulu yetkilisi Tal Ofer, Arsenal'e sponsorluk yapan Lavazza Grup ile temasa geçtiğini açıkladı. Ofer, “Elneny'nin paylaşımları ile ilgili olarak endişelerimizi bildirmek için derhal Arsenal'e ulaşacağız" mesajını verdi.

  • Arsenal kulübünün yaşananların ardından nasıl bir karar vereceği merak konusu. Mohamed Elneny ise yaptığı paylaşımlardan dolayı rahatsızlık duymadığını ve sosyal medya hesabında bu paylaşımların kalacağını ifade ediyor.


Abone Ol Google News
43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

​Kilit kavşaktaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
120 bin TLye kadar çıkıyor

120 bin TL'ye kadar çıkıyor

​Adalarda sezonluk daire kiraları dudak uçuklattı.
En zorunu geride bıraktık

En zorunu
geride bıraktık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları açıklıyor.

Bakan Soylu operasyonu bu sözlerle duyurdu.

1 Haziran sonrası için alınacak tedbirler belirlenecek.
Yarın gece sona eriyor

Yarın gece sona eriyor

​Akaryakıtta 40 kuruşluk indirimin önünü açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destekleri açıklayacak

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.