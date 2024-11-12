Iniesta'dan görkemli veda: El Clasico gösteri maçıyla Tokyo'da emekliliğini kutlayacak

Japon ulusal basınının haberine göre, İspanyol Iniesta "El Clasico Tokyo'da" mottosuyla Japon futbolseverlere son gösterisini sunacak. Başkent Tokyo'nun batısındaki Çofu bölgesinde Ajinomoto Stadyumunda gösteri maçı, 15 Aralık'ta yerel saatle 14.00'da başlayacak. La Liga ekipleri Barcelona ve Real Madrid'dan yıldız meslektaşlarının katılacağı gösteri maçıyla Iniesta, emekliliğini kutlamayı planlıyor.

"Emekli yıldızlar geçidinde" Xavi Hernandez, Rivaldo, Javier Mascherano, Luis Figo, Roberto Carlos ve Iker Casillas sahada olacak. Bojan Krkic, Rafa Marquez, Adriano, Saviola, Julio Baptista, Steve McManaman, Savio, Ivan Campo da yeşil sahada boy gösterecek.

Barcelona formasıyla 9 lig ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından Iniesta, 2018 yılında Vissel Kobe ile anlaşmış ve 2021'de 2 yıllık sözleşme yenilemişti.