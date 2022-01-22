David Beckham Galatasaraylı yıldızı istiyor: Transferi her an bitebilir

Süper Lig'de zirvenin bir hayli gerisinde kalan Galatasaray'da futbol şubesi yeni bir yapılanmaya gidiyor. Fatih Terim ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Domenec Torrent'i takımın başına getirdi.

Teklifler değerlendiriliyor

Transfer çalışmalarına da devam eden Galatasaray'da gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Son olarak Gustavo Assunçao'nun sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılı takım, gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı.

Inter Miami, DeAndre Yedlin ile görüşüyor

ABD basınında yer alan haberlerde, David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Galatasaraylı futbolcu DeAndre Yedlin ile görüştüğü iddia edildi. Ayrıca 28 yaşındaki ABD'li oyuncunun, sarı-kırmızılı takımdan her an ayrılabileceği ve Miami ile sözleşme imzalayabileceği kaydedildi.

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1 Şubat 2021 yılında Newcastle United'dan transfer edilen Yedlin, bu sezon 23 maçta süre aldı. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

SPOR Galatasaray'da 400 milyon liralık fiyasko

deAndre Yedlin'in güncel piyasa değeri 3.1 milyon euro.



