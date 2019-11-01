ASYA LİGLERİ

İran 'Türkiye' sesleriyle inledi

Iran Ligi takımlarından Traktör Futbol Kulübünün Tebriz'de oynadığı maçta 120 bin kişi stadyumu 'Canım kanım sana feda, Türkiye ana vatan' sloganları ile inletti.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Yaklaşık 100 bin Türk seyircisiyle liderlik maçına çıkan Tractor, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Yaklaşık 100 bin Türk seyircisiyle liderlik maçına çıkan Tractor, sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Fotoğraf: Yeni Şafak

İran Ligi'nin 9. haftasında Tractor FK kendi evinde İstiklal'i konuk etti. Yaklaşık 100 bin Türk taraftar önünde oynanan karşılaşma, İstiklal takımının 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Tractor bu maçı kazansaydı 20 puanla liderlik koltuğuna oturacaktı.

6 Türk gözaltına alındı

Tebriz Sehend stadyumunda oynanan maça Tahran, Erdebil, Hoy, Kazvin ve Şiraz'dan binlerce Türk geldi.

  • Iran güvenlik güçleri Tebriz girişinde bir çok otobüsü geri çevirirken 6 Türk gözaltına alındı.

Karşılaşmayı izlemek için stadyuma gelen binlerce taraftar muhteşem bir atmosfer oluşturdu.
Karşılaşmayı izlemek için stadyuma gelen binlerce taraftar muhteşem bir atmosfer oluşturdu.

Tractor taraftarı İran'ı 'Türkiye' sesleriyle inletti
Yeni Şafak

Tractor taraftarı İran'ı 'Türkiye' sesleriyle inletti

Tractor FC, evindeki İstiklal maçını 4-2 kaybetti. Mücadele esnasında 80 bin taraftar 'Türkiye, Türkiye' tezahüratlarında bulundu.


Türk bayrakları ve Türkiye nidalarıyla stadyumu inleten Tractor FK'lı taraftarlar maç boyunca hiç susmadı.
Türk bayrakları ve Türkiye nidalarıyla stadyumu inleten Tractor FK'lı taraftarlar maç boyunca hiç susmadı.

'Barış Pınarı'ndan rahatsızlar

Güney Azerbeycan Milli Uyanış Hareketi Başkan Yardımcısı Elyar Makuyi, bugün yaşanan coşkunun Türkiye'ye duyulan sevgi ve özlem niteliği ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'na destek boyutu taşıdığını belirtti.

Stadyum içerisinde 70 bin taraftarın 90 dakika boyunca hiç susmadan Türkiye lehine tezahürat yaptığını kaydeden Makuyi, maça giremeyen 50 bin Türk'ün de stadyum çevresinden bu coşkuya katıldığını anlattı.

  • Elyar Makuyi ayrıca bugün verilen desteğin Iran'da bazı resmi makamların Barış Pınarı Harekatı aleyhine yaptığı açıklamalara cevap mahiyetinde olduğunu da vurguladı.


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