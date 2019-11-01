İran 'Türkiye' sesleriyle inledi

İran Ligi'nin 9. haftasında Tractor FK kendi evinde İstiklal'i konuk etti. Yaklaşık 100 bin Türk taraftar önünde oynanan karşılaşma, İstiklal takımının 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Tractor bu maçı kazansaydı 20 puanla liderlik koltuğuna oturacaktı.

6 Türk gözaltına alındı

Tebriz Sehend stadyumunda oynanan maça Tahran, Erdebil, Hoy, Kazvin ve Şiraz'dan binlerce Türk geldi.

Iran güvenlik güçleri Tebriz girişinde bir çok otobüsü geri çevirirken 6 Türk gözaltına alındı.

00:28 dk 01 Kasım 2019 Yeni Şafak Tractor taraftarı İran'ı 'Türkiye' sesleriyle inletti Tractor FC, evindeki İstiklal maçını 4-2 kaybetti. Mücadele esnasında 80 bin taraftar 'Türkiye, Türkiye' tezahüratlarında bulundu.

'Barış Pınarı'ndan rahatsızlar

Güney Azerbeycan Milli Uyanış Hareketi Başkan Yardımcısı Elyar Makuyi, bugün yaşanan coşkunun Türkiye'ye duyulan sevgi ve özlem niteliği ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'na destek boyutu taşıdığını belirtti.

Stadyum içerisinde 70 bin taraftarın 90 dakika boyunca hiç susmadan Türkiye lehine tezahürat yaptığını kaydeden Makuyi, maça giremeyen 50 bin Türk'ün de stadyum çevresinden bu coşkuya katıldığını anlattı.

Elyar Makuyi ayrıca bugün verilen desteğin Iran'da bazı resmi makamların Barış Pınarı Harekatı aleyhine yaptığı açıklamalara cevap mahiyetinde olduğunu da vurguladı.



