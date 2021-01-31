İrfan Can Kahveci'de karar günü: Fenerbahçe mi Galatasaray mı?

İrfan Can, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 25 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan İrfan Can Kahveci için bugün karar günü.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in başarılı futbolcuyu kadrosunda görmek istediğini söylemesinin ardından sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve teklifini sunmuştu. Bunun ardından Fenerbahçe de İrfan için devreye girdi ve geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir yönetimi ile görüştü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci'nin transferi için pazarlık masasında (🔗İHA) pic.twitter.com/IHBnquZ6f3 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 29, 2021

Nihai karar bugün verilecek

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Transfer döneminin bitmesine iki günden az kala hala belirsizliğini koruyan İrfan Can Kahveci’nin transferine ilişkin karar ise bugün verilecek. Başakşehir cephesi, Galatasaray yönetiminden son teklifini alacak. Daha sonra 25 yaşındaki futbolcuyla da bir görüşme gerçekleştirecek olan turuncu-lacivertli yönetim, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin teklifleri arasından nihai kararı verecek ve İrfan’ın forma giyeceği yeni takım belli olacak.

SPOR Fatih Terim'den ses getiren İrfan Can Kahveci açıklaması