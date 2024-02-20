İsmail Kartal: Galatasaray'ı yener şampiyon oluruz

Fenerbahçe, Süper Lig 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından maçı değerlendiren teknik direktör İsmail Kartal, "Her iki takımın oyuncularını tebrik ediyorum. Böylesine zeminde iki takımın oyuncuları delikanlı gibi, erkek gibi futbol oynadık. Hiç bunlara sığınmadık" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal takıma, "Nefes nefese bir şampiyonluk mücadelesi oluyor. Galatasaray'ın da bizim de zorlu maçlarımız var, ancak bizim kalan haftalarda puan kaybetme lüksümüz yok. Kalan maçlarımızı kazanarak şampiyonluğa ulaşacağız. Panik olmadan taktik konsantrasyonu koruyarak oynayacağız. Birlikte mücadelenize ne kadar devam ediyorsunuz bu önemlidir. Yapmamız gereken soğukkanlı olmak, çalışmaya devam etmek ve inanmak. Galatasaray'ı da sahasında yeneceğiz, bu kalite ve güce sahibiz. Sezon sonunda şampiyon olacağız" dedi.