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Spor

İsmail Kartal: Galatasaray'ı yener şampiyon oluruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Rizespor deplasmanının dönüş yolunda oyuncularına yaptığı konuşmada, şampiyonluğa inancını yinelediği kaydedildi. Deneyimli teknik adamın, "Galatasaray'ı sahasında yeneceğiz, bu kalite ve güc sahibiz. Sezon sonunda şampiyon olacağız" dediği belirtildi.

09:34 - 20/02/2024 Salı
Güncelleme: 09:48 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide gol sesi çıkmamıştı.
Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide gol sesi çıkmamıştı.

Süper Lig'deki son maçında Çaykur Rızespor'u deplasmanda yenen Fenerbahçe, maç fazlasıyla oturduğu liderlik koltuğunu Galatasaray'ın önceki gün Ankaragücü'nü yenmesinin ardından yeniden ezeli rakibine bırakan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, şampiyonluktan emin.


Deneyimli teknik adamın, Çaykur Rizespor maçı sonrası dönüş yolunda oyuncularına yönelik olarak yaptığı değerlendirmede bu inancını onlara da aktardığı ifade edildi.



"Galatasaray'ı sahasında yenecek güce sahibiz"

İsmail Kartal takıma, "Nefes nefese bir şampiyonluk mücadelesi oluyor. Galatasaray'ın da bizim de zorlu maçlarımız var, ancak bizim kalan haftalarda puan kaybetme lüksümüz yok. Kalan maçlarımızı kazanarak şampiyonluğa ulaşacağız. Panik olmadan taktik konsantrasyonu koruyarak oynayacağız. Birlikte mücadelenize ne kadar devam ediyorsunuz bu önemlidir. Yapmamız gereken soğukkanlı olmak, çalışmaya devam etmek ve inanmak. Galatasaray'ı da sahasında yeneceğiz, bu kalite ve güce sahibiz. Sezon sonunda şampiyon olacağız" dedi.





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Rizespor
40 dakika önce
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