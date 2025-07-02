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İsmail Kartal'ın Persepolis serüveni sona erdi

İsmail Kartal'ın Persepolis serüveni sona erdi

21:372/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
AA
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Teknik direktör İsmail Kartal
Teknik direktör İsmail Kartal

İran temsilcisi Persepolis'te görev yapan teknik direktör İsmail Kartal görevi bıraktığını açıkladı.

Teknik direktör İsmail Kartal, İran temsilcisi Persepolis ile yollarını ayırdığını açıkladı.


Kartal, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını belirtti.


Deneyimli teknik adam, ocak ayında İran ekibinin başına geçmişti. Persepolis, İsmail Kartal yönetiminde İran Ligi'nde 2024-2025 sezonunu 60 puan ve averajla 3. sırada tamamlamıştı.







#İsmail Kartal
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