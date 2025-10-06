İspanya Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Rodri, sakatlığı nedeniyle Gürcistan ve Bulgaristan ile yapılacak 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek.

İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Manchester City'nin Brentford ile oynadığı mücadelede sakatlanan Rodri, milli takımın aday kadrosundan çıkarıldı.

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, sakatlığı sebebiyle daha önce kadrodan çıkarılmıştı.

Türkiye'nin de bulunduğu E Grubu'nda "2'de 2" yapan ve zirvede yer alan İspanya, 11 Ekim'de Gürcistan, 14 Ekim'de ise Bulgaristan'ı ağırlayacak.