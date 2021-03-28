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İspanyollar yazdı: "Türkiye Norveç'e fazla geldi"

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İspanya'daki maçta Norveç'i 3-0 yenen A Milli Takım'ın galibiyeti, İspanyol basınında geniş yer buldu.

Haber Merkezi AA
İspanyollar yazdı: Türkiye Norveçe fazla geldi
Ozan Tufan attığı iki golle maçta yıldızlaştı.

Marca gazetesi, "Türkiye, Haaland ve Odegaardlı Norveç'i La Rosaleda'ya gömüyor" başlığını atarak, "Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor" yorumunu yaptı.

"Türkiye, Norveç'e fazla geldi" ifadesini de kullanan gazete, A Milli Takım'ın 20 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmakta çok arzulu olduğunu gösterdiğini belirtti.

"Haaland ve Odegaard'ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı"

AS gazetesi de "Türkiye, Haaland ve Odegaard'ın kötü bir akşamında Norveç'i eziyor" ifadesini başlığına çıkardı.

Gazete, "Türkiye baştan sona Norveç'e karşı büyük üstünlük koydu. Haaland ve Odegaard'ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı" diye yazdı.

"Haaland ve Odegaardlı Norveç'e sert darbe" başlığını kullanan El Mundo Deportivo da "Norveç'i geçen Türkiye grup liderliğine oturdu. Türkler için sorunsuz bir maç oldu" değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Takımımız deplasmanda Norveç'i farklı geçti
SPOR
A Milli Takımımız deplasmanda Norveç'i farklı geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takımı telefonla arayarak tebrik etti: Kolektif futbolun dersini verdiniz
OYNAT 00:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takımı telefonla arayarak tebrik etti: Kolektif futbolun dersini verdiniz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç'i deplasmanda 3-0 yenen A Milli Takımımızı telefonla arayarak tebrik etti. Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Erdoğan, 'İyi olmamak mümkün değil. Muhteşem bir galibiyet. Çok mutluyuz. Bütün futbolcu arkadaşları tebrik ediyorum. Kolektif futbolun dersini verdik' ifadelerini kullandı.


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