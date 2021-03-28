İspanyollar yazdı: "Türkiye Norveç'e fazla geldi"

Marca gazetesi, "Türkiye, Haaland ve Odegaardlı Norveç'i La Rosaleda'ya gömüyor" başlığını atarak, "Türkler durdurulamaz şekilde yoluna devam ediyor" yorumunu yaptı.

"Türkiye, Norveç'e fazla geldi" ifadesini de kullanan gazete, A Milli Takım'ın 20 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmakta çok arzulu olduğunu gösterdiğini belirtti.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ikinci maçında 'Bizim Çocuklar' Norveç'i 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. pic.twitter.com/MCkCFj2vsZ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 27, 2021

"Haaland ve Odegaard'ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı"

AS gazetesi de "Türkiye, Haaland ve Odegaard'ın kötü bir akşamında Norveç'i eziyor" ifadesini başlığına çıkardı.

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Gazete, "Türkiye baştan sona Norveç'e karşı büyük üstünlük koydu. Haaland ve Odegaard'ı izlemeye gittik ama karşımıza Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü çıktı" diye yazdı.

"Haaland ve Odegaardlı Norveç'e sert darbe" başlığını kullanan El Mundo Deportivo da "Norveç'i geçen Türkiye grup liderliğine oturdu. Türkler için sorunsuz bir maç oldu" değerlendirmesinde bulundu.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda ikinci maçlar sonrasında oluşan puan durumu. 🇹🇷 #BizimÇocuklar #WCQ pic.twitter.com/3EKu0wh7Vw — Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) March 27, 2021

SPOR A Milli Takımımız deplasmanda Norveç'i farklı geçti