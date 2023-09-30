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Spor

İstanbulspor-Antalyaspor: 1-2 (Maç Özeti)

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor deplasmanda İstanbulspor'u geriden gelerek Buksa'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. İstanbulspor-Antalyaspor maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
18:20 . 30/09/2023 Saturday
Yeni Şafak
Antalyasporlu oyuncuların gol sevinçleri

Antalyasporlu oyuncuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 50. ve 60. dakikalarda Adam Buksa kaydetti. İstanbulspor'un tek golünü ise 26. dakikada Valon Ethemi attı.


Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 9'a yükseltti. İstanbulspor ise 2 puanda kaldı. Gelecek hata Antalyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. İstanbulspor ise deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.


İstanbulspor-Antalyaspor maç özeti

21. dakikada sağ taraftan Larsson’un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Buksa’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanın döndü.

26. dakikada sol taraftan Mamadou’nun uzun pasında ceza sahası içi kale önünde kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi’nin tek vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

İlk yarı bu skorla sona erdi.

50. dakikada sol kanattan Güray Vural’ın içeri çevirdiği topa ceza sahası girişinden Buksa’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

60. dakikada sol kanattan Güray Vural’ın yaptığı ortada ön direkte Buksa, kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

81. dakikada Muammer Sarıkaya’ya yaptığı baskı sonucu topun sahibi olan Erdoğan Yeşilyurt’un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Jensen kornere çeldi.

84. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Muammer Sarıkaya’nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Leite kornere çeldi.

Mücadeleyi Antalyaspor 2-1 kazandı.




#Antalyaspor
#İstanbulspor
#Süper Lig
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