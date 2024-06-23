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Spor

Almanya son dakika attığı golle EURO 2024'te A Grubu'nu lider tamamladı |ÖZET

Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nda son hafta maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı ve grubu lider tamamladı. İsviçre'nin golü 28. dakikada Ndoye atarken maçın skorunu belirleyen golü 90+2. dakikada Füllkrug kaydetti. İsviçre - Almanya maçının özetine ve EURO 2024 puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:52 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 23:55 - 23/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Almanya son dakikada liderliği kurtardı.
Almanya son dakikada liderliği kurtardı.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu son maçında Almanya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.


İsviçre'nin golü 28. dakikada Ndoye atarken maçın skorunu belirleyen golü 90+2. dakikada Füllkrug kaydetti.


Bu sonucun ardından Almanya grubu lider tamamladı. İsviçre ise ikinci sırada kalarak adını son 16'ya yazdırdı.


İSVİÇRE - ALMANYA MAÇ ÖZETİ

İsviçre - Almanya maçının özetini izlemek için

İSVİÇRE - ALMANYA MAÇ SONUCU


EURO 2024 PUAN DURUMU


#EURO 2024
#Almanya
#İsviçre
#İskoçya
#Macaristan
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