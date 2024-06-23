Almanya son dakikada liderliği kurtardı.
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu son maçında Almanya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.
İsviçre'nin golü 28. dakikada Ndoye atarken maçın skorunu belirleyen golü 90+2. dakikada Füllkrug kaydetti.
Bu sonucun ardından Almanya grubu lider tamamladı. İsviçre ise ikinci sırada kalarak adını son 16'ya yazdırdı.
İSVİÇRE - ALMANYA MAÇ ÖZETİ
İSVİÇRE - ALMANYA MAÇ ÖZETİ
İSVİÇRE - ALMANYA MAÇ SONUCU
İSVİÇRE - ALMANYA MAÇ SONUCU
EURO 2024 PUAN DURUMU
EURO 2024 PUAN DURUMU
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1 saat önce