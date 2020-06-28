SERİE A

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası: Hakan Çalhanoğlu attı Milan kazandı Roma yıkıldı

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası: Hakan attı Milan kazandı

İtalya Serie A'da Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan, sahasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'li Roma'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelede, Hakan Çalhanoğlu 1 gol kaydetti. Milan'ın oynadığı son 2 karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu 1 gol ve 2 asistle oynarken izleyenlerden tam not aldı.

Haber Merkezi DHA
Hakan Çalhanoğlu bu sezon 28 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistle oynadı.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon 28 karşılaşmada 6 gol ve 3 asistle oynadı.

İtalya Serie A’nın 28’inci haftasında Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Milan sahasında Cengiz Ünder ve Mert Çetin'li Roma’yı konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Roma’yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Milan’a galibiyeti getiren golleri 76’ncı dakikada Ante Rebic ve 89’uncu dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Bu sonuçla Milan puanını 42’ye yükseltirken, Roma 48 puanda kaldı.

  • Mücadeleye ilk 11’de başlayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakikada sahada kaldı. Roma’da ise mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder görev almadı. Mert Çetin ise kadroda yer bulamadı.

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