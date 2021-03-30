İtalyan devi Inter'in logosu değişti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, logosunu değiştirdi.Siyah, beyaz ve mavi renklerin yer aldığı yeni logo, kulübün sosyal medya hesaplarından tanıtıldı.
Logoda, kulübün resmi adı olan "Internazionale Milano"nun baş harfleri I ve M iç içe geçmiş şekilde yer aldı.
Yeni logonun 2021-2022 sezonundan itibaren kullanılmaya başlanacağı belirtildi.
İşte Inter'in yeni logosu;
📢Inter, yeni logosunu resmen açıkladı.
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📢Inter, yeni logosunu resmen açıkladı.