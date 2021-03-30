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İtalyan devi Inter'in logosu değişti

Serie A takımlarından Inter, logosunu değiştirdi. İtalyan ekibi, yeni logosunu 2021-2022 sezonundan itibaren kullanacak.

Haber Merkezi AA
İtalyan devi Interin logosu değişti
Inter'in eski logolu forması. Yeni logo gelecek sezon kullanılacak.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, logosunu değiştirdi.Siyah, beyaz ve mavi renklerin yer aldığı yeni logo, kulübün sosyal medya hesaplarından tanıtıldı.

Logoda, kulübün resmi adı olan "Internazionale Milano"nun baş harfleri I ve M iç içe geçmiş şekilde yer aldı.

Yeni logonun 2021-2022 sezonundan itibaren kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

İşte Inter'in yeni logosu;

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